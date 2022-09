Em caminho de missa, Padre fica ferido após bater em vaca atropelada

Um missionário da Congregação dos Redentoristas, do Paraguai, que atua na cidade de Bela Vista, região de fronteira com Mato Grosso do Sul, teve ferimentos leves, após atropelar uma vaca, na MS-060, em Jardim, a 235 quilômetros de Campo Grande. De acordo com polícia, o padre estava a caminho de uma missa no município.

De acordo com o site Jardim MS News, o acidente aconteceu na noite de quarta-feira (14), quando o padre estava no veículo, de modelo Gol e na direção contrária vinha uma camionete, que acabou atropelando uma vaca. Com o impacto da colisão, o animal foi jogado para cima do carro do missionário. Os dois veículos, acabaram saindo da pista, parando as margens da rodovia.

Ambos os motoristas foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar, onde foram medicados e passam bem.

