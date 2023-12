Motociclista de 22 anos morre em acidente entre carro e moto na MS-276

Esta é a 5ª morte registrada na região do Vale do Ivinhema nos últimos dias

Natural de Rosana (SP), Nicolas Thomas dos Santos Silva, 22, morreu em um acidente no início da tarde desta quarta-feira (27), na MS-276. O jovem conduzia uma moto pela MS-276, quando colidiu com um Chevrolet Ônix, que tinha três mulheres, na região de Batayporã.

Segundo Nova News, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram prontamente acionadas e chegaram ao local para prestar socorro às vítimas do Ônix que seguia sentido a Ivinhema. As ocupantes do carro foram encaminhadas para o Hospital Regional de Nova Andradina, onde estão recebendo atendimento médico.

Já Nicolas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Nicolas residia há dois anos em Nova Andradina e estaria a caminho de Primavera, distrito de Rosana (SP) para visitar familiares.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e determinar as causas que levaram à colisão fatal. Esta é a 5ª morte registrada na região do Vale do Ivinhema nos últimos dias.

