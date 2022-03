Corinthians tem menor número de finalizações em um mês

Entre os pontos que chamou a atenção do torcedor corinthiano no clássico entre São Paulo e Corinthians, foi a quantidade de finalizações do time da fiel torcida. Apesar da derrota, o alvinegro teve alguns números importantes, como a posse de bola (69%), o número de faltas, apenas três em toda a partida; e de passes certos (593), mais que o dobro do adversário (234).

Segundo Gazeta Esportiva, o Corinthians teve apenas duas finalizações a gol em todo o duelo, contra sete do São Paulo. No total, foram 13 contra 11, mas, ainda assim, direto no gol é um número baixo, ainda mais atrás do placar. Os dados apresentados são do SofaScore.

Depois do jogo, na coletiva de imprensa, o técnico Vítor Pereira falou, entre outros tópicos, sobre isso. Segundo ele, será preciso elaborar ferramentas para ser mais provocativo ao adversário.

“A dinâmica, o desequilíbrio, a diversidade de movimentos e de ferramentas para ferir o adversário precisa aumentar. E, para isso, é preciso tempo para trabalhar”, comentou.

“Vamos ter que melhorar nossos movimentos ofensivos, mais provocativa, com mais tentativas, de aparecer nos espaços. Faltou muito isso, porque circulamos muitas vezes no comprimento, não na profundidade necessária”, disse em outro momento.

Com informações da Gazeta Esportiva