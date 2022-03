Dólar cai a R$ 5,053 com embargo dos Estados Unidos à Rússia

O dólar comercial encerrou a sessão de hoje em queda de 0,49%, sendo negociada a R$ 5,0537 no mercado à vista, depois de um dia marcado por volatilidade nas negociações. Após passar a maior parte do pregão em alta, a moeda inverteu o sinal e passou a cair, acompanhando a melhora dos ativos globais.

No exterior, o dólar subia 0,66% contra a lira turca no mesmo horário e subia 0,10% diante do peso mexicano. A moeda recuava 0,36% contra o rand sul-africano e caía 8,10% em relação ao rublo russo.

Durante a tarde, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden anunciou oficialmente a proibição de importação de petróleo e de gás natural da Rússia, em mais um esforço para pressionar Vladimir Putin a desistir do conflito.

Com Uol Economia