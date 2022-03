Rodovia MS-040 é mais uma vez palco para grande apreensão de cocaína

O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), que integra a Operação Hórus, do Ministério da Justiça, acaba de fazer mais uma apreensão de cocaína em solo sul-mato-grossense.

A apreensão ocorreu na rodovia MS-040, região sul de MS, rota onde o crime organizado costuma fazer trajetos em direção ao Estado de São Paulo – e de lá para o Brasil inteiro.

Juntamente com a droga, uma pessoa foi presa, sem que seu nome e idade fossem revelados. Além do entorpecente, o veículo foi apreendido e levado para a base do departamento de Polícia Civil em Campo Grande para continuidade aos procedimentos jurídicos.

Recentemente, o Dracco localizou um bunker no interior de um imóvel situado na Capital que escondia cerca de meia tonelada de cocaína em seu interior. Segundo informações da corporação, a droga – avaliada em mais de 60 milhões de reais – seria exportada para a Europa.