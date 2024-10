Corinthians recebe o Racing-ARG pela semifinal da Copa Sul-Americana

Após a eliminação na Copa do Brasil no último fim de semana, o Corinthians agora concentra todas as suas atenções na Copa Sul-Americana, único torneio eliminatório restante em sua temporada. O Timão enfrenta o Racing-ARG nesta quinta-feira (23), às 20h30 (horário de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal do torneio continental.

O técnico Ramón Díaz deve mandar a campo um Corinthians com a seguinte formação: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. O Timão espera conseguir um bom resultado em casa para viajar à Argentina em vantagem para o jogo de volta.

O vencedor deste duelo terá a oportunidade de disputar a grande final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai. O adversário sairá do confronto entre Lanús-ARG e Cruzeiro, que empataram em 1×1 no primeiro jogo.

Com o título da Copa Sul-Americana sendo a principal meta do clube no momento, o Corinthians busca aproveitar o fator casa para construir uma vantagem que permita administrar o resultado na segunda partida na Argentina.

Brasileirão: Vasco recebe o Cuiabá em jogo atrasado

Além da Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro também movimenta a quinta-feira com um confronto importante para as equipes que lutam para se consolidar na competição. O Vasco enfrenta o Cuiabá em um jogo atrasado da 19ª rodada, às 18h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Vasco, atualmente em 10º lugar, com 37 pontos, tenta se firmar na parte intermediária da tabela, enquanto o Cuiabá, que ocupa a penúltima posição, com 27 pontos, busca uma vitória essencial para escapar da zona de rebaixamento. No entanto, independentemente do resultado, as equipes não terão mudança de posição na tabela após esta partida.

Agenda do dia e onde assistir

Brasileirão

18h – Vasco x Cuiabá (Premiere)

Copa Sul-Americana

20h30 – Corinthians x Racing-ARG (SBT e ESPN)

