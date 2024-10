Com alerta de tempestade e granizo para MS, chuva chega em Campo Grande nesta quinta

A chuva já era esperada em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, mesmo que de forma tímida, a choveu em alguns bairros na manhã desta quinta-feira (24). A pancada de chuva foi registrada nos bairros Santa Fé e na região do Shopping Campo Grande. Outros 55 municípios do Estado estão sob alerta de tempestade de cor laranja, que representa um perigo potencial, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o alerta, a previsão é de chuva de 30 a 100 mm (milímetros) em 24 horas, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Além de Campo Grande, as cidades que estão sob alerta são: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna e Iguatemi.

O aviso também é válido para Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

