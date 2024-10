Qualidade da internet coloca Campo Grande entre os 200 melhores municípios do Brasil

Capital está acima da média nacional em novo levantamento sobre conectividade

Campo Grande ocupa a 159ª posição no ranking nacional de acesso à internet, com nota de 78,49, acima da média brasileira de 69,77. O dado é parte do mais recente IPS Brasil (Índice de Progresso Social do Brasil), que analisou a qualidade da internet nos 5.570 municípios do país, com foco em conectividade móvel (4G/5G) e banda larga fixa.

O levantamento revelou disparidades entre as regiões brasileiras. Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, lidera a lista com a melhor internet do Brasil, enquanto Uiramutã, em Roraima, ocupa o último lugar, com uma conectividade comparável à internet discada dos anos 1990. A metodologia da pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

Os dados evidenciam como o acesso à internet segue a lógica do desenvolvimento econômico: as regiões Sudeste e Sul concentram as melhores conexões, com estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná dominando as posições mais altas do ranking. Dos 5.570 municípios, apenas 84 conseguiram notas superiores a 80, enquanto 1.199, principalmente das regiões Norte e Nordeste, no outro extremo, ficaram abaixo de 51.

O levantamento, realizado por várias entidades, entre elas o Instituto do Homem e do Imazon (Meio Ambiente da Amazônia) e a Fundação Avina, faz parte de uma análise mais ampla sobre o progresso social no Brasil, integrando conectividade digital ao desenvolvimento social como um todo.

A capital sul-mato-grossense, embora longe das primeiras posições, se destaca ao estar acima da média, um cenário de relativa estabilidade na qualidade do serviço de internet oferecido à população local. O estudo também sublinha que 4.287 municípios brasileiros, a maioria, obtiveram notas entre 51 e 80 pontos, ou seja, um padrão de conectividade mediana em grande parte do território nacional.

Aumento no acesso à internet em Mato Grosso do Sul

A PNAD TIC (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), também traz números que confirmam a expansão do acesso à internet em Mato Grosso do Sul. Em 2023, 95,4% dos domicílios sul-mato-grossenses, ou cerca de 991 mil lares, já possuíam acesso à internet, o que representa um aumento de 1,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Esse crescimento segue uma tendência observada desde 2016, quando apenas 75,9% das residências do estado tinham conexão à rede. O uso de telefones fixos, por outro lado, continua a cair, com uma redução de 84% desde 2016. Atualmente, apenas 5% dos lares mantêm essa tecnologia, o que demonstra a preferência crescente pelos dispositivos móveis, utilizados por 98,8% dos internautas no estado.

O levantamento também mostrou que 93,3% dos sul-mato-grossenses com mais de 10 anos utilizam a internet diariamente, sendo que o principal uso é para chamadas de voz ou vídeo (95%) e envio de mensagens de texto, voz ou imagem (91,6%). O percentual de idosos que acessam a internet diariamente cresceu significativamente, passando de 24,3% em 2016 para 69% em 2023.

Por Djeneffer Cordoba