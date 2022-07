Corinthians pode ter Du Queiroz e mais três retornos contra o Boca Juniors

O volante Du Queiroz treinou normalmente nesta segunda-feira (4), no CT Joaquim Grava, e deve retornar ao time do Corinthians na partida decisiva contra o Boca Juniors, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (5), pela Libertadores.

A partida, a ser disputada na Bombonera, é o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Quem vencer se classifica, e um empate leva tudo aos pênaltis, sem prorrogação.

João Victor e Rafael Ramos também devem começar jogando, e Willian é o terceiro que tem chances, ainda que poucas.

Du Queiroz deve retomar sua titularidade no meio-campo ao lado de Cantillo e Giuliano. Ele perdeu os últimos dois jogos por causa de uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda, mas deve voltar a ser titular na terça.

Rafael Ramos tem boas chances de começar jogando no lugar de Fagner, que é dúvida por desconforto muscular; e Willian corre contra o tempo para diminuir as dores no ombro e ser usado pelo menos em alguns minutos.

O camisa 10 é um dos casos que VP fez referência, mas sem citar nomes, durante entrevista coletiva no último sábado (2). “Um ou outro será [decidido] mesmo até a hora do jogo, para saber se podem ou não ir para o jogo”, avisou o treinador na ocasião.

O técnico Vítor Pereira também deve ter João Victor à disposição para o que deve ser o último jogo do zagueiro com a camisa do Corinthians, pois ele tem transferência acertada para o Benfica (POR). O jogador desfalcou o time contra o Fluminense por causa de um trauma no tornozelo direito.

Com informações da Folhapress