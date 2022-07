Jovem com paraplegia morre engasgado com uma uva em Campo Grande

Um jovem, de 21 anos, engasgou com uma uva e morreu na tarde desta segunda-feira (4), dentro de um condomínio da rua Alium, onde morava com a mãe no bairro Jardim Carioca, oeste de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o rapaz era paraplégico. A Polícia Civil, a perícia e a funerária estiveram no local e o caso deve ser registrado como morte natural. Acesse também: Jovem é levado para o hospital após cair de cinco metros de altura no trabalho

Com informações do repórter Willian Leite com Marcos Malluf