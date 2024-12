Corinthians goleia Bahia por 3 a 0 e mantém vivo sonho de vaga na pré-Libertadores

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite de ontem (3). Com o resultado, o Timão chegou aos 53 pontos e segue na 7ª posição, dependendo apenas de si para garantir uma vaga na pré-Libertadores. O Bahia, por sua vez, caiu para o 8º lugar, com 50 pontos, e precisa torcer contra o Cruzeiro para continuar sonhando com o torneio continental.

Desde o apito inicial, o Corinthians mostrou um futebol combativo. Aos 11 minutos, Luciano Juba errou na defesa, permitindo que Memphis abrisse o placar em um chute cruzado, que desviou em Kanu antes de balançar as redes. O Bahia quase empatou aos 16 minutos com Lucho Rodríguez, mas o VAR anulou o gol por impedimento.

Aos 24 minutos, o time visitante sofreu um golpe duplo: o goleiro Marcos Felipe saiu lesionado após um choque com Yuri Alberto e foi substituído por Adriel. Mesmo com boas defesas do reserva, o Bahia não evitou o segundo gol. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Yuri aproveitou um erro no meio-campo adversário, recebeu passe de Carrillo e ampliou, isolando-se na artilharia do Brasileirão com 30 gols.

O Bahia voltou do intervalo com alterações táticas, mas não conseguiu conter o Corinthians, que seguiu dominante. Aos 15 minutos, Memphis marcou um golaço de falta, acertando o ângulo em uma cobrança de longa distância. O terceiro gol consolidou a vitória e trouxe ainda mais confiança ao time paulista.

Apesar do controle, o Timão não ampliou o placar, mas manteve o Bahia sob pressão até o final. Nervoso, o time baiano teve dificuldades em campo e não conseguiu reagir. Com a vitória, o Corinthians chega à rodada final dependendo de si para confirmar a vaga na pré-Libertadores. Já o Bahia precisa vencer e torcer por um tropeço do Cruzeiro contra o Palmeiras para manter suas chances vivas.

A última rodada promete ser emocionante, com definições importantes tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela.

