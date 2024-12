Sessão Solene homenageia médicos com Medalha Legislativa “Dr. William Maksoud” em Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou, nesta terça-feira, a Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “Dr. William Maksoud”, em celebração ao Dia do Médico. A cerimônia, proposta pelo vereador e mastologista Dr. Victor Rocha, aconteceu às 19h no Plenário “Oliva Enciso” e reconheceu os profissionais da medicina que se destacam por sua dedicação e contribuição à saúde da população.

Instituída pela Resolução nº 1.221/16, a honraria homenageia médicos que se sobressaem no exercício da profissão, promovendo avanços na saúde pública e assistência humanizada. O nome da medalha presta tributo ao ilustre Dr. William Maksoud, referência na medicina sul-mato-grossense. A solenidade já é tradição na Câmara Municipal, reafirmando a valorização dos médicos no cuidado à vida e na construção de um sistema de saúde mais eficiente e acessível.

Homenageados do vereador Dr. Victor Rocha de 2024:

Dr. Marcos Alves Chaves – Com 46 anos de carreira, Dr. Marcos é graduado pela Universidade Estadual de Mato Grosso (atual UFMS) e especialista em cirurgia geral e medicina do tráfego. Sua trajetória abrange décadas de atuação em importantes instituições, como a Santa Casa de Campo Grande e o Hospital Unimed, além de seu trabalho como conselheiro do Conselho Regional de Medicina/MS e do Cetran/MS.

Dr. Geraldo Marcos Faria – Cirurgião pediátrico formado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), Dr. Geraldo atua em Campo Grande desde 1995. Com uma carreira marcada pela dedicação à saúde infantil, trabalha em instituições como a Santa Casa de Campo Grande, o Hospital Regional e a Maternidade Cândido Mariano, oferecendo cuidado especializado e humanizado às crianças da região.

Dr. Thiago Vieira de Paula Souza – Graduado pela Universidade Federal de Pelotas, Dr. Thiago é ginecologista e obstetra, com especialização em endoscopia ginecológica e reprodução humana. Como diretor da Clínica Fertius em Campo Grande, atua na área de reprodução humana e medicina fetal, auxiliando famílias a realizarem o sonho da maternidade.

Dra. Carolina Pompermaier – Formada em Medicina pela UCS (Universidade de Caxias do Sul), Dra. Carolina é especialista em cirurgia e mastologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA ISCMPA). Sua formação internacional inclui estágios em cirurgia oncológica nos Estados Unidos e em cirurgia reconstrutiva no Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, Itália. No Brasil, destacou-se como chefe de mastologia no Hospital Militar e atualmente atua como mastologista na Clínica Prognóstica e no Projeto Casa Rosa, referência nacional no combate ao câncer de mama.

Em nome dos homenageados, o médico Dr. Marcos Alves Chaves expressou sua gratidão: “Me sinto honrado de poder estar aqui hoje dirigindo a palavra em nome de todos os médicos que estão sendo homenageados. Talvez eu seja o mais velho de todos que estão aqui, talvez não seja o mais experiente, mas estou muito feliz de poder falar em nome de todos. Quero parabenizar meus colegas médicos que estão sendo solenemente homenageados. Eu me pergunto se não seria isto o reconhecimento, não seria isto o prêmio da sabedoria? Ou seja, todos nós que estamos aqui de alguma forma contribuímos para o crescimento da nossa profissão, da nossa comunidade e com o bom trato ao ser humano.”

O vereador e médico Dr. Victor Rocha, proponente da solenidade, destacou a relevância da profissão médica: “Para nós médicos, não tem sábado, nem domingo, nem feriado, também não tem dia santo. Todo dia é dia de salvar vidas. Parabéns a todos vocês que estão sendo reconhecidos pelo município de Campo Grande como excelentes profissionais médicos. Os vereadores escolhem apenas alguns médicos que se destacaram, mas por uma trajetória de atendimento aos munícipes. Sintam orgulho de cada médico que está aqui.”

A solenidade foi um momento de celebração e gratidão, reafirmando a valorização dos médicos que fazem a diferença na saúde de Campo Grande.

