Caminhão utilizado para furtos de 32 toneladas de grãos em Sidrolândia, é apreendido

Nesta terça-feira (3), a DELEAGRO (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato) na operação Protetor Biomas, realizou a apreensão domiciliar de caminhão usado para a prática de furtos de grãos em Mato Grosso do Sul.

No mês de maio deste ano um indivíduo incialmente não identificado, usou o caminhão para realizar o carregamento de uma carga de 32 toneladas de soja, no munícipio de Sidrolândia utilizando uma ordem de carregamento falsa. O motorista já havia praticado outros furtos de carga em outras cidades do estado, bem como no Paraná e São Paulo.

As investigações realizadas apuraram que o motorista do caminhão trocou as placas do veículo no momento do carregamento na tentativa de não ser identificado. O caminhão se encontra em Campo Grande onde permanece à disposição da justiça.

Após representação da Autoridade Policial foram cumpridas buscas no estado do Paraná, tanto no endereço do motorista, que encontra-se foragido, como do proprietário do caminhão, vereador em seu município, que foi autuado em flagrante delito por posse irregular de arma de fogo.

