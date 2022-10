Corinthians faz clássico contra Santos após derrota na copa

O Corinthians enfrenta, neste sábado (22), o Santos na Vila Belmiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico corintiano Vítor Pereira declarou em coletiva que o foco retorna para o Brasileiro.

Quinto colocado com um jogo a menos, o time da capital venceu três das últimas cinco partidas disputadas. O objetivo agora é a classificação direta para a Taça Libertadores via G4, disse o treinador.

No meio da tabela, o Santos ganhou fôlego com a chance de pré-libertadores. Com Flamengo campeão da Copa do Brasil, serão oito times brasileiros que poderão disputar o torneio continental.

O clube do litoral venceu três dos últimos cinco jogos, assim como o adversário deste sábado. Ambas as equipes precisarão lidar com desfalques.

O Corinthians perde o atacante Adson, em recuperação de um estiramento muscular na coxa. Ele se lesionou na final da Copa do Brasil e saiu com dificuldades para andar. O departamento médico avaliou que a recuperação deve ser simples. Gustavo Mosquito e Mateus Vital disputam a vaga.

Para o Santos, a presença do atacante Marcos Leonardo neste sábado gera dúvidas. Artilheiro da equipe na temporada, ele se recupera de pancada que sofreu no jogo contra o Red Bull Bragantino na última segunda-feira (17).

O departamento médico do clube do litoral examinou o atacante e não encontrou lesão. Mas preferiu colocá-lo em observação e tratamento com fisioterapeuta.

Dos cinco gols marcados pelo Santos contra rivais paulistas, o centroavante fez quatro -três no Corinthians.

O zagueiro Bauermann está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o defensor Maicon segue em recuperação de lesão muscular. Com isso, o Santos testará sua defesa reserva pela primeira vez no campeonato.

Com informações da Folhapress