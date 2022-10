Menino que manteve ralação sexual com garota de 12 anos responderá por estupro

Após ouvir os dois meninos e o pai do adolescente de 14 anos, envolvido em um caso de suposto estupro de vulnerável de uma menina de 12 anos que, desapareceu na saída da escola, na última terça-feira (19) em Campo Grande a delegada titular da Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), Daniela Kades afirmou ao O Estado online que, em depoimento especial os envolvidos confirmaram a tentativa de manter relação sexual e que tinham um relacionamento.

O garoto de 14 anos que manteve relação sexual com a menina de 12, que desapareceu após sair da escola, irá responder por estupro de vulnerável. Ele prestou depoimento nesta sexta-feira (21) na Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude) em Campo Grande.

O exame feito na garota após ela ser encontrada confirmou as lesões do órgão genital, mas segundo a delegada os dois disseram em depoimento que tentaram por várias vezes manter relação na noite em que a menina dormiu na casa do garoto de 14 anos.

“Por conta de não saber como fazer, a menina acabou ficando machucada, mas ela confirmou a história de que eram namoradinhos e que se escondeu quando o primo foi atrás dela”, disse Kades.

Pai do menor envolvido e dono da casa onde os fatos aconteceram também foi ouvido e explicou saber que a menina estava na casa, mas que foi dormir e não viu o momento em que um primo da menina foi até o local procurá-la.

O adolescente, segundo a delegada, irá responder por estupro de vulnerável sem a necessidade de ser encaminhada a Unei (Unidade Educacional de Internação), pois não foi apreendido em flagrante.