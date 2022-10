Cerca de 250 famílias são socorridas e Bodoquena planeja decreto de emergência

A força do temporal que atingiu Mato Grosso do Sul nos últimos dias, principalmente na quinta-feira (20), fez com que o município de Bodoquena decretasse estado de emergência nos próximos dias.

Na cidade onde houve bastante estragos pela chuva, cerca de 250 famílias em situação de vulnerabilidade foram afetadas e atendidas pela equipe de Assistência Social local, conforme necessidades.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a medida emergencial já foi feita e publicada para a próxima segunda-feira (24), no Portal Oficial. De qualquer forma, já está sendo realizando atendimento às famílias que tiveram as residências danificadoras

Na quinta, a medida emergencial foi a distribuição das lonas. Agora, a Prefeitura trabalha distribuindo telhas e cestas básicas para as famílias que ficaram sem alimentos, além de colchões e cobertores.

Tempestade com granizo que atingiu Bodoquena destelhou imóveis, destruiu estruturas, derrubou árvores e assustou os moradores da cidade. A cobertura de um posto de combustível caiu sobre bombas de abastecimento e de um carro. Ninguém ficou ferido.

A estrutura cedeu com a força do vento e caiu sobre um carro estacionado no local. Moradores gravaram vídeos onde mostram o desespero quando o forro começa a ceder, pouco depois a estrutura cai totalmente em cima das bombas. A queda também danificou a lotérica, ao lado do posto.