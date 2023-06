Corinthians evita novo sacrifício e não terá Renato Augusto contra o Santos

O Corinthians descartou um novo “sacrifício” para ter Renato Augusto à disposição contra o Santos no dia 21 (quarta-feira), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Augusto tem uma contratura muscular na panturrilha esquerda. A lesão é considerada simples. Os exames não apontaram ruptura de fibras, então, o tratamento deve durar uma semana ou um pouco mais.

O meia poderia enfrentar o Santos se o departamento médico corresse com a recuperação. O time do Parque São Jorge, porém, descartou essa possibilidade. A volta deve ocorrer diante do Athletico-PR, dia 24.

O Corinthians aproveitará esse tempo sem treinamentos em campo para reforçar a musculatura de Renato Augusto e cuidar do joelho direito, que teve duas pequenas lesões nessa temporada.

Sem forçar

O Corinthians acelerou a recuperação de Renato Augusto para tê-lo à disposição contra o Atlético-MG, na decisão pela Copa do Brasil. O meia de 35 anos jogou alguns minutos contra o Fluminense e já foi titular diante do Galo.

Em entrevista, o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu a pressão para ter seu armador à disposição. Essa pressa prejudicou o ritmo normal para um jogador mais experiente e certamente teve impacto nesse problema da panturrilha.

"O Renato veio meio precoce, havia uma necessidade para ele voltar contra o Atlético-MG. E foi uma forçação de barra danada que fizemos para jogar contra o Atlético. Colocamos ainda sem estar totalmente adaptado a um retorno, mas era importante pela qualidade dele", disse Luxa.

Com informações da Folhapress, por LUCAS MUSETTI PERAZOLLI E GABRIELA BRINO

