Operação mira prejuízo de R$ 300 milhões em contratos com Prefeitura da Capital

Promotoria de Jutiça apura crimes relativos a contratos para manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinário de veículos junto ao Município

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação “Cascalhos de Areia” com objetivo de cumprirem 19 mandados de busca e apreensão em Campo Grande.

A operação é oriunda de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) que tramita pela Promotoria de Justiça e apura a atuação de possível organização criminosa. Informações a serem confirmadas, apontam que o alvo da operação é uma empresa de calcário contratada pela prefeitura em 2017, para realização de obras.

Com reforço da Polícia Militar, os agentes buscam suspeitos de praticarem crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro, relativos a contratos para manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinário de veículos junto ao Município, que ultrapassam o valor de 300 milhões de reais.

A assessoria da Sisep esclarece que a Gaeco foi até o prédio da secretaria municipal, por volta das 6h da manhã, para conversar com o secretário. As autoridades somente foram embora por volta de 10h30 sem nenhum documento em mãos. A pasta não tem nenhuma informação a respeito do caso.

“A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos recebeu nesta manhã as equipes da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande, que informaram cumprimento de decisão judicial oriunda de Procedimento Investigatório que tramita na mesma”, respondeu para a reportagem.

