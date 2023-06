Começa hoje período de vazio sanitário em Mato Grosso do Sul

Começou nesta quinta-feira (15) o período de vazio sanitário para a cultura da soja em Mato Grosso do Sul, que deve durar até o dia 15 de setembro. A medida serve para controle do fungo causador da ferrugem-asiática, e o calendário de semeadura, como medida fitossanitária para racionalização do número de aplicações de fungicidas.

O vazio sanitário da soja em Mato Grosso do Sul compreende o período de 15 de junho a 15 de setembro, sendo proibido plantar ou manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento. O período de plantio da oleaginosa no Estado acontece entre os dias 16 de setembro a 31 de dezembro e o cadastro de área plantada é obrigatório, devendo ser realizado no site do Iagro (www.servicos.iagro.ms.gov.br/plantio) no período entre 1º de setembro e 10 de janeiro.

A ferrugem asiática é uma das doenças mais severas que incidem na cultura da soja, podendo ocorrer em qualquer estádio fenológico. Nas regiões onde a praga foi relatada em níveis epidêmicos, os danos variam de 10% a 90% da produção.

O vazio sanitário é um período mínimo de 90 dias em que não se pode plantar nem manter plantas de soja em nenhuma fase de desenvolvimento na área designada. Essa medida é crucial para o controle da ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. O objetivo é minimizar ao máximo possível o inóculo da doença, reduzindo seus impactos negativos durante a próxima safra.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.