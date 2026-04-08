Empresário projeta novo momento para o Comercial

Fantauzzi destaca organização financeira, investimento e apoio da torcida como pilares para retomada colorada

O empresário Fernando Fantauzzi surge como uma das peças importantes no processo de reestruturação do Comercial. Vindo de São Paulo para Mato Grosso do Sul, ele tem ampliado seus investimentos no Estado e passou a colaborar diretamente com o clube, especialmente na organização financeira e no planejamento esportivo.

Segundo ele, sua aproximação com o futebol local aconteceu de forma natural, a partir de sua atuação empresarial na região.

“Como estou em Mato Grosso do Sul, estamos analisando e investindo em vários negócios. Inclusive, estamos estudando oportunidades também na região de Corumbá e em outros locais, desde o ano passado. Naturalmente, a gente vai conhecendo pessoas e conhecendo mais a sociedade”, afirmou o empresário de 64 anos.

Morador de Campo Grande desde o ano passado, ele conta que possui ligação histórica com o esporte. “Na minha família, há uma tradição no futebol. Meu tio, Júlio Fantauzzi, foi presidente do conselho do São Paulo Futebol Clube. Então, temos uma ligação de longa data com essa área, embora não diretamente.”

– Reestruturação e projeto esportivo

No Comercial, atuando ao lado do presidente Marlon Brandt, Fantauzzi destaca que o foco principal neste momento é reorganizar o clube financeiramente, sem deixar de lado o futebol.

“Nós estamos ajudando a estruturar as dívidas do clube. Tenho trabalhado em conjunto com o presidente no sentido de organizar as pendências e planejar investimentos, como a contratação de jogadores, treinadores, além da criação de uma escolinha de futebol, que é o que realmente gera resultados”, explicou.

Segundo ele, a reestruturação financeira e a montagem do time acontecem de forma simultânea. “Estão acontecendo ao mesmo tempo. Um trabalho está sendo feito nas duas frentes, conjuntamente: na estruturação da dívida e no planejamento e preparação dessas contratações.”

Expectativa por resultados

Com o avanço desse processo, a expectativa de Fantauzzi é de evolução dentro de campo no curto prazo, com o clube subindo da Série B estadual — que o Comercial disputará pelo terceiro ano consecutivo — e voltando a protagonizar o futebol sul-mato-grossense. “Finalizando essa estruturação, o clube terá um potencial muito bom para subir de série. Isso no curto prazo”, disse.

Ele ressalta o engajamento interno. “É um projeto bonito. O pessoal está motivado, as pessoas são competentes e há um grande interesse para que o Comercial volte a ser aquilo que já foi.”

Fantauzzi acredita que a retomada do clube passa também pela reconexão com a torcida, historicamente presente.

“O Comercial sempre foi um time com uma torcida maravilhosa, que sempre apoiou. Acho que esses bons tempos estão voltando. Vejo uma perspectiva muito positiva, que mostra ao torcedor que haverá um time estruturado, um time forte”, afirmou.

O futuro é a base

Para o futuro, ele aponta caminhos estruturais. “Se falarmos de longo prazo, passa por uma escola de futebol séria, vinculada ao clube. Isso está no projeto. Trata-se de formar jogadores próprios e também pensar nas contratações futuras.”

Dentro do planejamento, a utilização do estádio Morenão também está em pauta. Questionado sobre a possibilidade de usar o estádio quando estiver apto, o empresário foi direto: “Sem dúvida, está no projeto, sim.”

Com um discurso baseado em organização, investimento e planejamento, Fernando Fantauzzi projeta um novo momento para o Comercial, apostando em bases sólidas para recolocar o clube em posição de destaque.

Operário traz técnico do vice estadual

O Operário anunciou a contratação de Diego Souza como novo técnico para a sequência da temporada. Ele comandou o Bataguassu, onde obteve destaque ao conduzir a equipe ao vice-campeonato deste ano.

Ele terá como um dos comandados um conhecido do Tucunaré: o atacante Alex Choco, que chega com status de goleador. O jogador foi um dos destaques ofensivos do vice-campeão estadual, com 15 gols em 15 jogos.

O treinador substitui Paulo Massaro e chega com a missão de reorganizar a equipe em curto prazo e buscar resultados imediatos. “Estou muito feliz de estar no novo clube e motivado. É um grande clube, um grande desafio na minha carreira”, afirmou o novo comandante alvinegro, em depoimento para as redes sociais do clube.

Com pouco tempo de preparação, a estreia está marcada para esta quinta-feira (9), em casa, diante do Rio Branco-ES, pela Copa Centro-Oeste, às 19h30.

“Temos aí um desafio muito grande na quinta-feira, em casa, com a equipe do Rio Branco. Temos dois dias para trabalhar e esperamos fazer um grande jogo. Convoco a torcida para nos prestigiar dentro da nossa casa. É um jogo importantíssimo. Que a gente faça um bom jogo nesta quinta”, destacou.

Mais sobre o treinador

Revelado pelo Palmeiras, onde fez parte do elenco que conquistou a Série B de 2003, Diego Souza construiu parte da carreira de jogador no futebol japonês. Encerrou sua trajetória dentro de campo em 2019, no Taboão da Serra-SP, onde iniciou sua transição para treinador nas categorias de base.

Depois, assumiu o time principal e acumulou experiências por times pequenos de São Paulo como Nacional e Tupã.

Por Ricardo Prado

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram