Corinthians enfrenta o ADESPPE na final da Taça Brasil de Futsal

A grande final da 2ª edição da Taça Brasil de Futsal masculina, sub-10 será neste sábado. A partida entre Corinthians (SP) e ADESPPE (PE), será às 10h, Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande.

O campeonato organizado pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) junto à FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul), foi um sucesso de público. O evento contou com 16 clubes, sendo três sul mato-grossenses: Mussi/Juventude AG, Escolinha do Pezão/Bayern e Pelezinho. Os outros times são de 13 estados brasileiros:Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.

O campeonato tem apoio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para a realização do evento foi destinado R$ 60,5 mil do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.