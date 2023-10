Finais do Estadual sub-17 acontece neste final de semana na Capital

As emoções do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Vôlei Sub-17 seguem neste sábado (14), com os últimos confrontos da fase classificatória. Os jogos acontecem até amanhã (15), no Ginásio da Mace e no Sindicato dos Bancários, em Campo Grande.

Na manhã de hoje (14), acontecem as partidas da fase classificatória, onde as equipes lutam por uma vaga nas quartas de finais. No período da tarde, as disputas serão para as quartas e semifinais. As cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Coxim, Rio Brilhante e Nova Andradina terão seus representantes.

A grande final está marcada para amanhã (15), no Ginásio da Mace, com as disputas dos terceiros colocados e a partida da final, nos naipes masculinos e femininos.

O campeão Estadual será o representantes de Mato Grosso do Sul nos campeonatos de seleções, que deve acontecer somente no primeiro trimestre de 2024.

