Lembra dela? Mulher que fazia o ‘bebê-sol’ de ‘Teletubbies’ anuncia que está grávida

Jessica Smith, a mulher que fazia o “bebê-sol” do seriado infantil “Teletubbies”, anunciou que está grávida pela primeira vez. Atualmente com 27 anos, ela teve a própria imagem usada para o personagem entre 1997 e 2015.

O anúncio da gravidez foi feito em uma publicação no Instagram, na qual Jess compartilhou fotos de um exame de ultrassom. O bebê, fruto com relacionamento com Ricky Latham, deve nascer em janeiro de 2024. “Quando dois viram três”, escreveu ela.

Ao site Entertainment Tonight, Jessica disse que recebeu diversas mensagens de parabéns e desejando coisas boas para o futuro. “Estou impressionada com a quantidade de amor que estou recebendo de pessoas de todo o mundo”, afirmou.

Ela ainda contou que ficou surpresa com quantas pessoas ainda assistem a Teletubbies. Jessica disse que já sabe que está esperando uma menina e afirmou fará a filha assistir ao seriado infantil.

Jessica só revelou em 2014 que era o famoso bebê da série. “Eu costumava esconder isso, mas depois de muito incentivo de meus amigos na universidade, ganhei confiança para falar sobre isso. Eu sou o sol dos Teletubbies”, escreveu em uma publicação na época.

“Quando eu tinha cerca de nove meses de idade, minha mãe me levou para fazer um exame de rotina no hospital local. A parteira de lá havia sido contatada por uma produtora local que estava procurando um bebê sorridente, e a ela perguntou se o meu nome poderia ser enviado. A partir de então, tive que passar por audições e listas restritas até que finalmente escolheram uma pessoa: eu”, contou.

Teletubbies teve cinco temporadas, mas ficou no ar por muitos anos. Em 2022, a Netflix lançou uma nova versão da série e um novo bebê foi contratado para fazer o sol.

Com informações de Estadão Conteúdo.

