Após ameaçar atendentes em farmácia, homem é ferido a tiros por guarda municipal

Um homem de 46 anos foi ferido a tiros na noite de ontem (8), em uma farmácia na Avenida Guaicurus, região sul da Capital. De acordo com a polícia, a vítima teria feito ameaças aos funcionários do estabelecimento e logo após teria agredido um guarda-municipal. Ele foi socorrido para Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o guarda estava na farmácia e deparou com o homem na fila do caixa bastante alterado e discutindo com as funcionárias. Ele aparentava estar embriagado e teria feito ameaças aos funcionários da farmácia, onde passaram a chorar com a situação, pedindo ajuda.

Ainda conforme registro da ocorrência, o guarda tentou intervir e acabou entrando em luta corporal com o homem. Durante a confusão, o homem passou a desacatar o guarda que pediu para que rendesse, mas a vítima tentou tirar a arma do agente.

O guarda, então, sacou a arma e disparou contra o homem, atingindo o tórax da vítima. O próprio agente entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que o levou para Santa Casa. A arma do guarda municipal foi apreendida e ele encaminhado a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

