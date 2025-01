Hospital São Julião celebra 10 anos de coleta seletiva

Neste mês de janeiro o Hospital São Julião completa dez anos da implantação da coleta seletiva. Esta atividade faz parte da política ambiental da instituição, reforçando o compromisso socioambiental do hospital. Todo este trabalho foi reconhecido nacionalmente em 2023, pelo Instituto Nacional Lixo Zero, que o certificou como primeiro hospital do Brasil em desviar do aterro sanitário de Campo Grande 82% de seus resíduos sólidos.

A coleta seletiva no São Julião teve início em 2015, com a mobilização e a capacitação dos colaboradores para adotarem a nova prática. O Gerente de Política Ambiental do Hospital São Julião, Bruno Maddalena, faz um balanço desta uma década e afirma que a persistência resultou em um trabalho de excelência e reconhecimento.

“Em dez anos nós avançamos e a cada ano aprimoramos um pouco. Implementamos a compostagem dos resíduos orgânicos e a destinação correta dos recicláveis, aprendemos também a tratar nossos resíduos de construção civil de forma eficiente e legal. Em 2023 recebemos a certificação do Instituto Lixo Zero, esta conquista veio para confirmar um trabalho que estava sendo realizado há oito anos e que nos levou a um patamar de destaque nacional. Continuamos mantendo o nível de excelência e sempre contando com o apoio estratégico da alta gestão.”

O Hospital São Julião, recebe em média duas mil pessoas diariamente, entre funcionário, visitantes, acompanhantes e pacientes, tornando essencial uma comunicação constante e eficaz sobre o Programa Lixo Zero. Palestras para os novos colaboradores, comunicação visual, mutirão de limpeza, realização de palestras ministradas pelas enfermeiras do Programa de Educação Permanente paras as equipes de atendimento, são ações frequentemente promovidas pelo setor de gestão ambiental.

Os materiais recicláveis gerados pela instituição são coletados e direcionados ao residuário, onde passam por triagem, prensagem e enfardamento para comercialização. Já os resíduos orgânicos são destinados à compostagem e utilizado em projetos de reflorestamento. Segundo a gravimetria — análise quantitativa dos resíduos coletados —, em 2024, o Hospital São Julião desviou 84% dos resíduos sólidos do aterro sanitário, o que corresponde a 476 toneladas (ou 60 caminhões de coleta urbana), restando apenas 16% dos resíduos hospitalares que necessitam de descarte apropriado.

Reconhecimento nacional

No decorrer destes dois anos, o Hospital São Julião conquistou diversos prêmios, dentre eles, o Troféu Seriema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO), participou do “Congresso Internacional Cidades Lixo Zero” realizado em Brasília-DF em 2024. Também foram apresentadas palestras sobre práticas ambientais, sustentabilidade e a disseminação do conceito lixo zero. Além dos prêmios, o hospital compartilhou seu case de sucesso “1º Hospital Lixo Zero do Brasil” em eventos promovidos por autarquias e órgãos governamentais. Essa trajetória destaca o Hospital São Julião como um exemplo de inovação e transformação em prol de um futuro mais sustentável.

