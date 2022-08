Censo 2022 do IBGE espera visitar 290 mil domicílios na Capital

População pode conferir a identificação dos recenseadores de forma online e por telefone

Por Brenda Leitte e Camila Farias – Jornal O Estado MS

Equipes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), começaram ontem (1º), a coletar os dados do Censo 2022, nos próximos três meses, mais de 2,5 mil recenseadores visitarão cerca de 900 mil domicílios em todo o Estado, sendo 290 mil em Campo Grande. O levantamento que é realizado a cada 10 anos, deveria ter ocorrido no ano de 2020, contudo, diante do cenário pandêmico da COVID-19 não foi possível. A pesquisa deste ano, marca 150 anos do primeiro recenseamento feito no país.

O governador Reinaldo Azambuja, esteve presente no lançamento oficial do Censo 2022, que aconteceu ontem (1º), no auditório do Bioparque Pantanal. Ele foi o primeiro recenseado do Estado. A estimativa é de que sejam contabilizadas cerca de 2,8 milhões de residentes em MS.

“A função de um Censo é conhecer a realidade da nossa população local e de todo o país, é saber como estão nossos jovens, nossas crianças, como estão de em prego e a realidade de cada município”, pontuou.

Azambuja ainda pediu por colaboração dos moradores, quanto ao receber e fornecer informações para os recenseadores. “O censo traz um espelho de como está nossa Cidade, Estado e Brasil, por isso é importante que as pessoas abram as portas de suas casas para o recenseador, pois essas informações são fundamentais para montar política pública. Um país que se conhece, se desenvolve melhor!”, ressaltou sobre a alegria em ser o primeiro recenseado de MS.

De acordo com superintendente da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Mário Frazeto, com uma ampla cobertura e a qualidade das informações coletadas, será possível conhecer em detalhes como vive a população. “É de extrema importância para o governo e para a sociedade, os resultados obtidos por meio da realização do censo demográfico, que permitem traçar um retrato abrangente e fiel do país. Respeitando padrões metodológicos e internacionais, os recenseadores visitarão todos os endereços”, afirmou.

Abrangendo vários tipos de habitações, regiões de quilombos, terras indígenas e aglomerados subnormais, também responderão ao questionário. Trazendo um diferencial para o de 2022, comparado com o último Censo, desta vez abrangerá o Autismo, além da taxa de mortalidade, de 2019 a 2022, trazendo a realidade da pandemia.

No primeiro dia da coleta de dados, os mais de 800 agentes que estão percorrendo pela cidade puderam perceber uma população receptiva e solicita para responder as perguntas realizadas. Ao contrário de outras cidades brasileiras, na Capital não houve até o momento nenhum tipo de resistência para adentrar em prédios e condomínios para realizar o serviço, resultado de muita organização e cuidado para avisar com antecedência sobre o senso.

O O Estado, conversou com o superintendente do IBGE, Mario Alexandre Frazeto, que explicou que existe um trabalho importante para evitar que os agentes sejam impedidos de entrar em um determinado local e que seguindo os protocólos necessários como avisar os síndicos dos prédios, os porteiros, a identificação dos agentes e principalmente a divulgação. “Nós ainda não passamos por muitos residenciais, mas por onde passamos não tivemos nenhum problema, como ainda é o primeiro dia o que deu para sentir é que está tranquilo, mas estamos trabalhando para avisar sempre antes e não correr o risco de haver algum impedimento”, declarou.

No bairro Vila Margarida, a técnica de enfermagem Denise Vilalva, 37 anos, conta que já estava atenta que o senso iria começar hoje, mas que não imaginava que chegaria tno primeiro dia em sua residência. Questionada sobre a segurança em atender pessoas estranhas em casa, ela apontou que a identificação dos agentes é algo muito importante. “Eu até ia me inscrever para participar como agente, mas acabei perdendo o prazo, acho algo muito importante”, afirmou.

Questionário pode ser respondido presencialmente, por telefone e pela internet

Este ano, além da coleta presencial e do autopreenchimento pela internet, será possível responder ao Censo também pelo telefone. Mesmo assim, os recenseadores devem comparecer aos domicílios para captar as coordenadas do local.

A partir daí, o cidadão poderá realizar ou agendar a entrevista presencial, marcar com o recenseador uma entrevista por telefone ou optar pelo autopreenchimento via internet. Se escolher responder pela internet, o informante receberá um e-ticket, com validade de sete dias. A entrevista por telefone também será utilizada para aqueles que optarem pelo autopreenchimento pela internet, mas não concluírem o questionário. Para isso, o IBGE terá uma central telefônica exclusiva, o CAC (Centro de Apoio ao Censo), disponível via 0800 721 8181.

Em caso de recusas ou ausência do morador, o IBGE tem uma estratégia de contingência. Caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele deixará um bloco de recado e/ou tentará o contato por telefone, quando houver essa informação no DMC. Além disso, o recenseador deverá retornar ao domicílio, no mínimo, mais quatro vezes, sendo que uma obrigatoriamente em turno alternativo.

Identificação dos pesquisadores

Prezando pela segurança dos moradores, o recenseador estará equipado com uniforme e crachá com identificações que podem ser confirmadas no portal do IBGE ou no telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.

Os recenseadores também não devem solicitar documentos pessoais, apenas data de nascimento e idade dos moradores da residência, renda, formação, sobre a saúde e demais questões do questionário.

Em âmbito nacional, mais de 183 mil recenseadores visitarão cerca de 75 milhões de domicílios, nos 5.570 municípios do Brasil. A estimativa é de que sejam contabilizados cerca de 215 milhões de brasileiros. Todas as informações coletadas são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas exclusivamente para fins estatísticos, conforme a legislação pertinente.

