Corinthians é campeão paulista após empate com o Palmeiras e brilho de Hugo Souza nos pênaltis

Após quase seis anos de jejum, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Paulista ao segurar um empate sem gols com o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira (28), na Neo Química Arena. A vitória por 1 a 0 no jogo de ida, com gol de Yuri Alberto, garantiu ao Timão o título estadual, o 31º de sua história. A Fiel fez sua parte e lotou o estádio, estabelecendo um novo recorde de público, com 48.932 torcedores presentes.

O goleiro Hugo Souza foi o herói da noite ao defender um pênalti cobrado por Raphael Veiga no segundo tempo, assegurando o resultado que garantiu o troféu para o Corinthians.

O Corinthians entrou em campo com a vantagem no placar agregado e conseguiu controlar o primeiro tempo com uma forte marcação, dificultando as ações ofensivas do Palmeiras. A melhor chance da etapa inicial foi do Timão: aos 26 minutos, Memphis Depay tocou para Garro na esquerda, que soltou uma bomba de fora da área. A bola explodiu na trave, assustando o goleiro Weverton.

Após o intervalo, o Palmeiras voltou mais agressivo, criando mais oportunidades de ataque. Aos quatro minutos, Raphael Veiga lançou Vitor Roque dentro da área, mas o atacante furou na hora da finalização.

Aos 22 minutos, Vitor Roque foi lançado em velocidade e derrubado pelo zagueiro Félix Torres na área. O árbitro marcou pênalti para o Palmeiras, gerando reclamações dos dois lados. Os jogadores do Verdão cobraram a expulsão de Torres, que já tinha cartão amarelo, mas o árbitro manteve a decisão inicial. Na cobrança de Raphael Veiga, Hugo Souza brilhou e fez uma defesa espetacular, salvando o Corinthians.

Cinco minutos depois, Félix Torres cometeu nova falta em Vitor Roque e acabou expulso, deixando o Corinthians com um jogador a menos até o fim da partida.

Nos acréscimos, o jogo ficou ainda mais tenso. Memphis Depay cobrou uma falta na linha de fundo e, ao pisar na bola, provocou Vitor Roque, gerando um tumulto generalizado entre os jogadores. O árbitro consultou o VAR e expulsou o goleiro palmeirense Marcelo Lomba, que deu um tapa no volante Jose Martinez, e o próprio Martinez, que revidou a agressão.

O árbitro deu mais de 10 minutos de acréscimos devido às paralisações e confusões. O Corinthians ainda teve a chance de fechar o placar em um contra-ataque nos minutos finais, quando Memphis lançou Yuri Alberto, que ficou cara a cara com Weverton, mas acabou chutando em cima do goleiro palmeirense.

Com o apito final, o Corinthians garantiu o título paulista, encerrando um jejum de seis anos sem conquistas estaduais. Os jogadores celebraram com a torcida, que fez uma grande festa nas arquibancadas, iluminadas por sinalizadores. O título reforça o trabalho do técnico António Oliveira, que chegou ao clube no início da temporada.

