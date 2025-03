Suspeita de homicídio em fevereiro é presa em Campo Grande; ponto de drogas é fechado no Jardim Colibri

A Polícia Civil prendeu, nessa quinta-feira (27), uma mulher de 28 anos, apontada como a “chefe do tráfico” no bairro Jardim Colibri, em Campo Grande. Ela é suspeita de ser a mandante do homicídio de um homem identificado como Junior, encontrado morto dentro do córrego Bálsamo, na Rua Barão de Itapetinga, no bairro Universitário, no último dia 24 de fevereiro

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime teria sido motivado por uma dívida de drogas. A suspeita tem várias passagens pela polícia e já era investigada por envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região.

“Por este motivo, após representação policial, a Justiça decretou a prisão temporária da investigada, a qual foi localizada e presa”, informou a Polícia Civil em nota.

Durante a operação para prendê-la, os policiais cumpriram também um mandado de busca e apreensão, em sua casa e em outra residência próxima, também vinculada a ela. No local, foram encontradas porções de drogas, o que levou à prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Junior foi encontrado morto dentro do córrego Bálsamo na manhã de 24 de fevereiro. O corpo foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros após moradores da região terem ouvido disparos de arma de fogo.

“Era por volta das 5 horas da manhã quando ouvimos três tiros”, contou um morador, que pediu para não ser identificado. Outra testemunha relatou ter escutado alguém gritar: “Mataram o Junior”. Pouco tempo depois, o corpo foi avistado boiando no córrego.

A DHPP segue investigando o homicídio para identificar e prender os executores do crime. A suspeita permanecerá presa à disposição da Justiça enquanto o caso é concluído.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram