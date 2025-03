Homem é preso em Bataguassu após condenação por estupro de vulnerável

Um homem de 40 anos foi preso na manhã dessa quinta-feira (27) após ser condenado a 16 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença foi expedida pela 2ª Vara de Bataguassu e cumprida pelas equipes da Polícia Civil de Bataguassu e Anaurilândia, municípios localizados na região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início em 2021, após a mãe das vítimas procurar a 1ª Delegacia de Bataguassu para denunciar os abusos. Os crimes teriam ocorrido em um sítio localizado na zona rural da cidade vizinha, Anaurilândia, o que motivou o trabalho conjunto das equipes policiais das duas cidades para apurar o caso.

Durante o processo investigativo, os policiais conseguiram reunir provas suficientes para comprovar tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes, levando à condenação do acusado.

O homem foi capturado nessa quinta-feira e, após a prisão, será submetido a uma audiência de custódia. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento da pena de 16 anos em regime fechado.

A Polícia Civil informou que o caso está encerrado, com a condenação representando um desfecho para o trabalho de investigação iniciado há três anos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram