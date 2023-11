Desafio da Startup oferece até R$ 2,88 milhões para projetos de inovação industrial

A Startup Sesi está com inscrições abertas para um desafio que estimula startups e empreendedores a criar soluções de inovação para a indústria sul-mato-grossense. É a terceira edição do Startup Challenge by Fundect, realizado em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Ao todo, serão oferecidos R$ 2,88 milhões em bolsas para a execução dos projetos aprovados, ao longo de dois anos. O tema do desafio é “impulsionando a inovação no setor industrial”, com a linha de soluções em software.

O objetivo do desafio é estimular a criação de soluções que atendam às necessidades específicas da indústria, impulsionando a eficiência, reduzindo custos e promovendo um crescimento sustentável. Indústrias de médio e grande porte enfrentam vários desafios, como equipamentos obsoletos, gestão ineficiente, diversidade de sistemas em maquinários, dificuldades na captação de dados, falta de informações gerenciais e a falta de integração com sistemas de gestão e monitoramento. Isso limita a capacidade de tomar decisões.

Podem participar do desafio startups e empresas de base tecnológica sediadas em Mato Grosso do Sul, além de profissionais de engenharia, tecnologia, desenvolvimento, design e áreas afins. Os times podem ser formados por pessoas físicas ou jurídicas. A tecnologia deverá ser implementada na forma de um sistema ERP, devido à necessidade de alcançar uma integração eficiente e abrangente de equipamentos.

