Corinthians derrota Boca e chega à final da Libertadores Feminina

O Corinthians se garantiu na grande decisão da Copa Libertadores de futebol feminino após derrotar, nesta terça-feira (15), o Boca Juniors (Argentina) por 1 a 0 no Estádio Conmebol, situado na cidade de Luque (Paraguai). Agora as Brabas do Timão aguardam a partida entre Independiente Del Valle Dragonas (Equador) e Santa Fé (Colômbia) para conhecerem seu adversário na final.

No próximo sábado (19), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), a equipe do Parque São Jorge buscará o seu quinto título na competição, após as conquistas de 2017, 2019, 2021 e 2023.

Corinthians e Boca Juniors protagonizaram uma partida muito equilibrada nesta terça no Paraguai. Apesar de apresentar um bom futebol no primeiro tempo, a equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato conseguiu garantir a vitória apenas na etapa final. Aos 13 minutos Jaqueline avançou com liberdade pela ponta direita e cruzou na área para Millene, que apenas escorou para Gabi Zanotti, que acertou de virada para marcar o gol da classificação.

Agora as Brabas do Timão jogam para ampliar ainda mais o domínio do Brasil na competição. Os times brasileiros somam 12 títulos em 15 Libertadores femininas disputadas. O Corinthians triunfou em quatro oportunidades, o São José em três, Santos e Ferroviária em duas cada e o Palmeiras em uma.

