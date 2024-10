Cão farejador encontra drogas e casal de jovem é preso em ônibus de Campo Grande

Um casal de jovens, de 19 e 24 anos, foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (15), após sere flagrado com drogas em um ônibus de viagem na BR-163, em Campo Grande. O flagrante foi feito com a ajuda do cão farejador Aron.

Conforme informações do Batalhão de Choque, o cão indicou presença de odor de drogas em seis bagagens durante a fiscalização. Após inspeção, foi identificado os donos das malas.

Nas bagagens foram encontrados vários tabletes de maconha. À polícia, o jovem assumiu o crime e relatou ter saído da cidade de Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, até Ponta Porã, onde comprou as drogas. Ele iria para São Paulo.

Ele ainda confessou que pagou R$ 50 mil pelas drogas e revenderia por R$ 100 mil na capital paulista. Quanto a mulher, ele alegou ter contratado por R$ 6 mil para ajudar no serviço.

Foram apreendidos 47 tabletes de substância análoga à maconha com cada um.

