Onda de calor chega com ‘tudo’ e máxima deve atingir os 40°C em MS

A nova onda de calor chegou para ficar em Mato Grosso do Sul, e a semana encerra com altas temperaturas no Estado. Entretanto, há variação de nebulosidade e as pancadas de chuva não estão descartadas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis. Além disso, os ventos devem ficar entre 30 e 50km/h e pontualmente, rajadas de vento acima de 50 km/h também pdoem ser registradas.

Ainda segundo o Centro, Campo Grande registra 25°C pela manhã e 38°C no período da tarde. Em Dourados, a mínima é de 23°C e a máxima de 39°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 23°C e atinge 36°C nos períodos mais quentes do dia. Anaurilândia, no Leste, apresenta variação entre 24°C e 40°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas atingem máximas de 40°C, com mínimas de 25°C e 26°C, respectivamente. Na região Norte, os termômetros em Coxim marcam 26°C inicialmente e chegam aos 39°C.

Em Corumbá, no Pantanal, os valores variam entre 28°C e 38°C; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 27°C e máxima de 40°C. No Sudoeste do estado, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam aos 28°C e sobem até 40°C.