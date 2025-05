Corinthians, Bahia e Fluminense vivem emoções distintas na 9ª rodada do Brasileirão

A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada neste domingo (18), foi marcada por jogos intensos, lances polêmicos e a constante presença do VAR. Corinthians, Bahia e Fluminense estiveram no centro das atenções, com resultados que mexeram na tabela e nos ânimos das torcidas. Na Neo Química Arena, o Corinthians bateu o Santos por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, em jogo marcado por tensão, VAR e expulsão. Apesar da pressão inicial do Peixe, que dominou o primeiro tempo e perdeu boas chances com Zé Ivaldo e Barreal, o Timão foi mais eficiente no segundo tempo.

Aos 21 minutos, Yuri Alberto marcou de cabeça, após cruzamento e uma tentativa de defesa do goleiro Gabriel Brazão. A bola cruzou a linha e o VAR confirmou o gol, colocando o Corinthians na sétima colocação, com 13 pontos. O Santos, que teve sua sexta derrota na competição, amarga a vice-lanterna, com apenas 5 pontos. A partida ainda contou com um gol anulado do Corinthians por falta de Félix Torres e a expulsão de Escobar, após confusão nos minutos finais. A torcida alvinegra respondeu com gritos de “olé”.

No Barradão, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1, mesmo jogando com um a menos durante quase toda a partida. O volante Jean Lucas foi expulso aos 9 minutos por agressão. Ainda assim, o Tricolor de Aço abriu o placar com Erick Pulga, que marcou de cabeça aos 22 da primeira etapa.

O Vitória reagiu no segundo tempo com Renato Kayzer, que empatou após erro da defesa. No entanto, aos 26 minutos, o rubro-negro também perdeu um jogador: Pepê foi expulso por agredir Acevedo. O gol da vitória veio com um belo chute de Michel Araújo, após confusão na área. Com o resultado, o Bahia sobe para a sexta posição, com 17 pontos, enquanto o Vitória permanece com 8 pontos, em 16º lugar, à beira da zona de rebaixamento.

Na Serra Gaúcha, Juventude e Fluminense empataram em 1 a 1, sob chuva forte e lances controversos. O time da casa abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, com Emerson Batalla, em chute desviado por Freytes. O Fluminense empatou rapidamente, aos 13, com Hércules, após rebote de sua própria finalização. Nos acréscimos, Samuel Xavier chegou a ser expulso, mas o VAR reviu o lance e anulou o cartão vermelho, ao apontar toque de mão do atacante do Juventude no início da jogada. Com o empate, o Fluminense soma 14 pontos e permanece em sétimo, enquanto o Juventude chega aos 8 e segue em 18º, dentro da zona de rebaixamento.

Antes da 10ª rodada do Brasileirão, os times têm desafios pela Copa do Brasil:

– Corinthians x Novorizontino – quarta-feira (21)

– Santos x CRB – quinta-feira (22)

– Bahia x Paysandu – quarta-feira (21)

– Fluminense x Aparecidense-GO – quarta-feira (21)

– Pelo Brasileirão, os confrontos da próxima rodada são:

– Atlético-MG x Corinthians – sábado (24)

– Vitória x Santos – domingo (25)

– Grêmio x Bahia – domingo (25)

– Fluminense x Vasco – sábado (24)

– Bragantino x Juventude – segunda-feira (26)

