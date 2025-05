Polícia Ambiental flagra rinha de galos em Campo Grande e aplica multa de R$ 132 mil

Durante uma fiscalização ambiental realizada no sábado (18), policiais militares ambientais de Campo Grande flagraram uma rinha de galos em pleno andamento no Bairro Tarumã, após denúncia anônima feita por meio do telefone 181. No momento da abordagem, diversos participantes estavam reunidos no local, assistindo às lutas ilegais e realizando apostas. No interior da propriedade, os agentes encontraram uma arena de alvenaria, estrutura fixa construída especificamente para a realização das rinhas, o que reforça a suspeita de que os combates entre os animais aconteciam de forma recorrente.

De acordo com informações divulgadas dela Polícia militar Ambiental (PMA), ao todo, 44 galos foram resgatados, muitos deles com ferimentos graves provocados pelas lutas, além de estarem sem acesso a água e alimento, configurando maus-tratos, conforme previsto na legislação ambiental brasileira. O responsável pela organização do evento admitiu ser o dono dos animais e o realizador das rinhas. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde poderá responder por crime ambiental. Além disso, a PMA lavrou um auto de infração no valor de R$ 132 mil, considerando a quantidade de animais e a gravidade das infrações constatadas.

A rinha de galos é considerada uma prática cruel e ilegal no Brasil. Os animais são forçados a lutar, muitas vezes até a morte, sob condições extremamente violentas. Frequentemente, os organizadores utilizam substâncias estimulantes para aumentar a agressividade dos galos e prolongar os confrontos. Em alguns casos, os animais lutam com esporões artificiais, que provocam lesões ainda mais severas, especialmente naqueles que já perderam seus esporões naturais em combates anteriores.

A Polícia Militar Ambiental destaca a importância da participação da população no combate a esse tipo de crime. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181, e são fundamentais para desmantelar organizações e eventos clandestinos como o flagrado neste fim de semana.

Os 44 galos resgatados foram recolhidos e passarão por avaliação veterinária. As autoridades ainda investigam a possível participação de outras pessoas no evento e o envolvimento em organização criminosa voltada à exploração de rinhas.

