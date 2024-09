Corinthians avança às semifinais da Copa Sul-Americana com goleada sobre o Fortaleza

O Corinthians garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana ao derrotar o Fortaleza por 3 a 0, na noite de terça-feira (24), na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão fechou o placar agregado em 5 a 0, eliminando o adversário e avançando de fase no torneio continental.

A partida começou equilibrada, com chances para ambos os lados. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Igor Coronado, do Corinthians, roubou a bola de Cardona e teve uma chance clara de abrir o placar, mas o goleiro João Ricardo fez uma defesa crucial. O Fortaleza respondeu pouco depois com Zé Welison, que limpou a marcação e arriscou de fora da área, mas Hugo Souza, do Corinthians, defendeu bem.

Apesar de dominar a posse de bola e controlar o ritmo da partida, o Corinthians não conseguiu converter as oportunidades em gols na primeira etapa, que terminou empatada sem gols.

Na volta do intervalo, o Timão rapidamente mudou o panorama do jogo. Aos 10 minutos do segundo tempo, Ángel Romero recebeu um belo passe de Yuri Alberto e finalizou com precisão no canto esquerdo, inaugurando o marcador.

Pouco depois, aos 13 minutos, Igor Coronado aproveitou um rebote após nova defesa de João Ricardo e ampliou para 2 a 0. O Fortaleza não conseguiu reagir, e o Corinthians seguiu pressionando. Aos 36 minutos, Pedro Henrique selou a vitória corintiana ao finalizar para o gol vazio após um cruzamento rasteiro de Memphis.

Com o triunfo, o Corinthians espera agora o vencedor do confronto entre Racing e Athletico-PR, que se enfrentarão na quinta-feira (26), para conhecer seu adversário nas semifinais da competição. Após a eliminação, o Fortaleza se concentrará no Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians tem pela frente um clássico no próximo domingo (29), às 15h (horário de MS), contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

A vitória o Timão se consolida como um dos favoritos ao título.

