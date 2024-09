Campo Grande recebe duelo da Superliga Masculina de Vôlei em dezembro

Campo Grande vai sediar um verdadeiro duelo de gigantes. Em dezembro, a Capital de Mato Grosso do Sul recebe a Superliga Masculina com o jogo entre Vedacit Vôlei Guarulhos e o Vôlei Renata, times que reúnem diversos títulos no Brasil.

Para a disputa, o ginásio Guanandizão já foi reservado para o dia 7 de dezembro e agora os organizadores da Grafox Eventos devem decidir os valor dos ingressos que serão vendidos.

Ao ge, a partida foi confirmada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) e também pelo presidente da Federação de Vôlei de MS, José Eduardo Amâncio da Mota. O duelo também está presente na agenda de jogos da Superliga Masculina de Vôlei.

Vedacit Vôlei Guarulhos

Com o caminho iniciado na liga C em 2019, o Vedacit Vôlei Guarulhos tem sua sede na cidade de Guarulhos — Grande São Paulo. Desde então, ano após ano, o time cresceu em rendimento e resultados dentro e fora das quadras. Em 2020, foi Campeão da Superliga B, 4º lugar no Campeonato Paulista e 9º na classificação geral da Superliga Banco do Brasil.

Vôlei Renata

Comemorando 15 anos em 2025, o time sediado em Campinas é hoje reconhecido como um dos principais projetos de vôlei do país e obteve sua melhor performance na temporada 2015/2016, sendo vice-campeão da Superliga e da Copa Brasil. Em 2023, o time campineiro repetiu o feito e chegou a mais uma final de Superliga. Os campineiros também ostentam um tricampeonato Paulista (2020, 2021 e 2022) e um bicampeonato da Copa São Paulo (2014 e 2019).

Serviço

Superliga Masculina: Vedacit Vôlei Guarulhos X Vôlei Renata;

Local: Guanandizão, Av. Pres. Ernesto Geisel – Campo Grande (MS);

Data: 7 de dezembro.

Com ge