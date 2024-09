Procurador-geral do Município deixa cargo para focar na advocacia

O procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, pediu a exoneração do cargo nesta quarta-feira (25). A publicação saiu no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) de hoje. Ávalo estava no cargo desde janeiro de 2017.

De acordo com ele, agora irá se dedicar 100% à advocacia neste momento, com foco em atuar em todos os tribunais do País.

“Exonero de um cargo para tomar posse do futuro. Advoguei para o maior cliente de todos: a nossa Capital. Como procurador-geral fui consultor jurídico, técnico, mas, sobretudo, fui advogado”, ressaltou ele.

Nos últimos meses, Ávalo já vinha se dedicado a um projeto especial, o qual divulga vídeos nas redes sociais sobre advocacia.

