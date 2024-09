Corinthians anuncia contratação de Memphis Depay com contrato até 2026

O Corinthians confirmou na noite de segunda-feira (9) a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Aos 30 anos, Depay assinou um contrato com o clube paulista válido até 31 de dezembro de 2026. A negociação foi oficializada após o jogador ser aprovado nos exames médicos realizados em seu país natal, e ele deve chegar ao Brasil ainda esta semana para integrar o elenco alvinegro.

A apresentação oficial do atleta está marcada para ocorrer durante o jogo contra o Juventude, na quarta-feira (11), na Neo Química Arena. A expectativa é grande entre os torcedores, que aguardam ansiosamente a estreia do novo reforço.

O anúncio da contratação de Depay foi feito por meio das redes sociais do Corinthians e gerou grande repercussão. O clube divulgou um vídeo enigmático que fez referência ao novo jogador e à tradicional camisa do Timão, o que gerou um aumento significativo no tráfego no site oficial do clube, que chegou a ficar fora do ar temporariamente devido ao alto número de acessos.

Memphis Depay estava sem clube, o que possibilitou sua inscrição no Corinthians mesmo após o fechamento da janela de transferências internacionais. O acordo entre o jogador e o clube prevê um salário de aproximadamente R$ 3 milhões mensais, totalizando R$ 70 milhões ao longo dos dois anos e alguns meses de vínculo. A patrocinadora máster do Corinthians, Esportes da Sorte, será responsável por financiar o valor do contrato, facilitando a chegada do atacante ao clube.

Carreira de Memphis Depay

Depay iniciou sua carreira profissional no PSV Eindhoven, na Holanda, e desde então acumulou passagens por grandes clubes europeus como Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Na última temporada, atuando pelo Atlético de Madrid, Depay participou de 31 partidas, marcou nove gols e forneceu duas assistências.

Conhecido por sua habilidade, versatilidade no ataque e capacidade de finalização, Depay chega ao Corinthians com a missão de fortalecer o setor ofensivo da equipe. Sua experiência internacional e seu talento são vistos como peças-chave para ajudar o clube a alcançar suas metas nas competições que disputa.

Com a chegada de Depay, o Corinthians busca intensificar sua luta por títulos e melhorar seu desempenho na temporada. A contratação do atacante holandês é considerada um grande acerto da diretoria e um marco para o clube, que aposta em nomes de peso para impulsionar a equipe.

A apresentação de Depay na Neo Química Arena promete ser um grande evento, selando o início de sua jornada com a camisa do Timão.

