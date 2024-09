Circuito de Corridas CAIXA volta a Campo Grande após seis anos

O tradicional circuito de provas de rua acontecerá dia 13 de outubro; inscrições estão abertas

O cenário é o mesmo, o belo Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. E o percurso de 5K e 10K será o desafio de milhares de atletas – amadores e de alto rendimento – no dia 13 de outubro de 2024, na sexta etapa do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series, o mais tradicional do Brasil em provas de rua, que retomou as atividades este ano. Em julho de 2018, um brasileiro cruzou a linha em primeiro, Valdir Sérgio de Oliveira, enquanto a etíope Meseret Merine não deu chance para as corredoras nacionais.

As inscrições para a etapa da Capital de Mato Grosso do Sul estão abertas e podem ser feitas pela internet. O site oficial do evento também traz todas as informações sobre a prova.

Os corredores e corredoras Sul-mato-grossenses têm duas opções de inscrição: o Kit Popular sai por R$ 89, enquanto o Kit Caixa demanda um investimento de R$ 129. Os preços são válidos para o primeiro lote e não incluem a taxa de serviço.

Clientes com cartão de crédito Caixa têm 20% de desconto. Funcionários da Caixa também contarão com condições especiais. Assim como corredores acima de 60 anos, que pagarão R$ 44,50 (Kit Popular) e R$ 64,50 (Kit Caixa).

O Kit Popular dá direito a número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação, enquanto o Kit Caixa agrega uma camiseta e uma meia para os corredores.

Tradição esportiva

Criado em 2004, o Circuito de Corridas CAIXA recebeu mais de 316 mil pessoas em 143 provas pelo Brasil até 2018, quando teve sua interrupção forçada em função da pandemia após 15 anos de uma história de sucesso. Agora, em 2024, serão 10 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País.

O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series 2024 tem patrocínio da CAIXA, com realização da HT Sports e é evento oficial da Confederação Brasileira de Atletismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro.

CIRCUITO CAIXA 2024

14/07 – Brasília – Esplanada dos Ministérios – realizada

21/07 – Belo Horizonte – Praça Nova Pampulha – realizada

01/09 – Aracaju – Passarela do Caranguejo/Farol Coroa do Meio – realizada

08/09 – Salvador – Praça do Piatã – realizada

15/09 – Maceió – Estacionamento do Jaraguá

13/10 – Campo Grande – Parque das Nações Indígenas

02/11 – Goiânia – Paço Municipal

10/11 – São Paulo – CERET

24/11 – Palmas – Praia da Graciosa

08/12 – Vitória – Praça do papa.

