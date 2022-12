Corinthians anuncia a contratação de Romero

O atacante Ángel Romero está de volta ao Corinthians após quase quatro temporadas. Foram cinco anos vestindo a camisa do Timão, com 222 partidas disputadas e 38 gols anotados. A partir de janeiro, o paraguaio terá a chance de recuperar uma artilharia que já foi sua, mas que tem um novo dono.

Romero já tinha um acerto com a diretoria desde antes do fim da temporada passada, mas acabou sendo oficializado apenas nesta quinta-feira, com contrato de duas temporadas.

Romero chega sem custos de transferência, depois do fim de seu vínculo com o Cruz Azul, do México. Assim, coube ao Timão acertar o valor das luvas e bancar seu salário. O paraguaio vai ocupar a vaga de Gustavo Mosquito no elenco, já que ele está com uma grave lesão no joelho.

Quando esteve no Corinthians pela primeira vez, Romero teve uma forte identificação com a torcida alvinegra. Segundo ele, seu estilo de jogo de muita raça e entrega fez com que ele se aproximasse da fiel

“Isso que eu percebi (que me aproximou da torcida), é meu estilo de jogo, gosto de dar meu máximo em campo, sempre falo isso. Desde o dia que o clube aposta em mim, vou deixar o máximo meu. Não mudei nada disso, a torcida pode esperar a mesma coisa, entrega, raça e se Deus quiser vamos ter muito disso de novo”, disse o atleta em entrevista publicada pelo próprio clube”.

Romero deixou o Corinthians em julho de 2019, mas seguiu como o maior artilheiro da Neo Química Arena até outubro de 2021, quando foi superado por Jô. Dos 38 gols que marcou pelo Timão, Romero marcou 27 deles em jogos no estádio do clube. Jô, por sua vez, encerrou sua passagem com 30 gols na casa alvinegra.

