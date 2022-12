Jovem morre após ser lançado de veículo em capotamento na MS-192

Igor Gomes, idade ainda não identificada, morreu após ser arremessado de veículo em capotamento. O incidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (15), na MS-192, próximo à ponte do córrego Serrote, que liga Sidrolândia à Maracajú, município localizado a 153 km da capital.

Conforme apuração do jornal Correio Mídia News, o pai do jovem conduzia um Chevrolet Corsa e estava a caminho de Campo Grande. Foi quando o condutor tirou a mão do volante para regular o ar-condicionado e acabou por invadir a pista contrária.

Com o susto, o veículo saiu da rodovia, avançou em direção a uma plantação de soja e capotou diversas vezes. Igor estava no banco traseiro, sem cinto de segurança, e foi arremessado para fora do automóvel. Devido a força do impacto, o jovem teve morte instantânea.

Os demais ocupantes do veículo, incluindo o pai, mãe e irmã, ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados e realizaram os primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no hospital de Sidrolândia.

Agentes policiais que seguiam com guincho da Polícia Rodoviária Estadual realizaram a sinalização da via até a chegada da Perícia.

Com informações do jornal Correio Mídia News

