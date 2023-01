Etapa de efetivação da matricula na Rede Estadual de Ensino começa hoje

A segunda etapa de pré-matrícula da REE (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) começa nesta segunda-feira (13) e é uma nova oportunidade de garantir vagas para mais um ano letivo na rede estadual para os estudantes que não concluíram o preenchimento dos dados ou que tenham perdido o prazo da 1ª etapa.

Para os estudantes que efetuaram de forma correta a pré-matrícula na 1ª etapa e que estão presentes na lista de designação publicada ontem (08), a segunda etapa será para a efetivação da matrícula, no portal Matrícula Digital, seguindo as orientações da Central de Matrículas da REE.

Em caso de dúvidas, o atendimento poderá ser feito por meio do telefone 0800 647 0028 ou de forma presencial, na sede da Central de Matrículas da Rede Estadual, ao lado do CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) Hércules Maymone, em Campo Grande.

Nesta 2ª etapa, para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar o site www.matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. No painel, devem ser fornecidas informações como telefone, endereço completo, dados para identificação e unidades escolares apontadas como opções para ingresso. A 2ª lista de designação estará disponível para consulta no dia 15 de janeiro, no portal da Matrícula Digital.

Atendimento

A SED também disponibiliza o contato por telefone com a equipe da Central de Matrículas, pelo 0800-647-0028. Existe a possibilidade do atendimento presencial na sede da Central, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park – Campo Grande – ao lado do CEEP Hércules Maymone.

Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.