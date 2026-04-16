Copa regional: Operário tenta encerrar jejum e aliviar pressão

Ainda sem vencer com novo técnico, Galo recebe o lanterna

O Operário entra em campo hoje (16), às 19h30 (MS), contra o Primavera-MT, pela quarta rodada da Copa Centro-Oeste. Ainda sem vencer sob o comando do técnico Diego Souza e acumulando uma sequência de empates, o Galo tenta interromper um momento irregular que contrasta com a estabilidade construída no início da temporada.

Os números recentes ajudam a explicar o desconforto. Nas últimas três partidas, o Operário não conseguiu mais do que empates: 1 a 1 com o Betim-MG, na estreia da Série D, ainda sob o comando de Evandro de Lima; outro 1 a 1 com o Rio Branco-ES, pela Copa Centro-Oeste, já com Diego Souza sentado no banco; e um 0 a 0 diante do Crac-GO, fora de casa, de volta à competição nacional.

A equipe tem mostrado dificuldades na criação ofensiva e pouca capacidade de reação ao longo dos jogos — um problema que se agrava diante da necessidade de resultados imediatos. Em vários momentos, o time demonstra organização defensiva, mas carece de intensidade e repertório no ataque para transformar domínio territorial em vantagem no placar.

A última vitória do Galo foi no dia 2 deste mês, contra o Bataguassu, pela final do Estadual. Desde então, o time não conseguiu repetir o desempenho que o levou ao título invicto.

Temporada de contrastes

O retrospecto geral ainda é positivo: são 20 jogos em 2026, com dez vitórias, nove empates e apenas uma derrota. O problema é que esse único revés carrega um peso desproporcional.

A goleada por 6 a 0 sofrida para o Vila Nova-GO, no dia 28 de março, pela Copa Centro-Oeste, não só expôs fragilidades como resultou na demissão do técnico Paulo Massaro. Desde então, o time não conseguiu retomar o mesmo nível de confiança.

Curiosamente, a turbulência começou antes, na eliminação para o próprio Vila Nova, pela Copa do Brasil, em 12 de março, nos pênaltis. Desde então, com exceção de uma vitória magra por 1 a 0 fora de casa sobre o Araguaína-TO, na estreia da Copa Centro-Oeste, os triunfos do Operário ficaram restritos ao torneio local. A chegada de Diego Souza ainda não produziu o efeito esperado. Em dois jogos, dois empates.

Desfalque no gol

Para a partida, o time terá um desfalque importante. O goleiro Lucas Covolan está fora após ser diagnosticado com lesão muscular por sobrecarga nos adutores da coxa. O clube informou que não há ruptura, mas o atleta deve ficar afastado entre 21 e 30 dias.

Sem ele, Luiz Felipe segue como titular. O goleiro teve atuação irregular contra o Rio Branco-ES, com falha de posicionamento, mas se recuperou diante do Crac, sendo um dos destaques da equipe. A oscilação individual reflete, em parte, o momento coletivo do time, que ainda busca maior estabilidade.

O confronto desta quinta-feira representa a chance de o Operário dar uma resposta em campo após semanas de desempenho abaixo do esperado. Com quatro pontos, empatado com Vila Nova, Araguaína-TO, e Capital-DF, e vice-lanterna pelo critério de saldo de gols (-5), a vitória pode recolocar o time na zona de classificação do grupo. O desconhecido adversário de Mato Grosso tem um ponto apenas.

Serviço – Ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Por Ricardo Prado