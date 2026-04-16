Vai viajar? Rodoviária de Campo Grande estima movimentação de mais de 24 mil passageiros no feriado de Tiradentes

Mais um ‘feriadão’ chegando, e os Campo-grandes já se preparam para pegar as malas e partir para curtir os dias de descanso. Entre os dias 17 e 22 de abril, durante o feriado de Tiradentes, a CTRCG (Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande), divulgou que estima que mais de 24 mil passageiros passarão pela Rodoviária da Capital. Para atender o aumento de fluxo, uma operação especial foi montada para o período, com reforço na estrutura para atender à demanda.

De acordo com a concessionária, cerca de quatro mil embarques estão previstos somente entre quinta-feira (17) e sexta-feira (18). O dia de maior movimento está previsto para ser na sexta, com média de 2,4 mil passageiros deixando o terminal. Entre os destinos mais procurados estão: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Cuiabá, além de cidades do interior de Mato Grosso do Sul, como Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá e Dourados.

Para atender ao aumento na procura, a concessionária informou que poderá disponibilizar ônibus extras, conforme a necessidade e a demanda das empresas operadoras.

A CTRCG orienta que os passageiros priorizem o transporte rodoviário regular, considerado mais seguro e com direitos garantidos por lei, evitando riscos como cancelamentos de última hora. Também recomenda que os usuários cheguem ao terminal com pelo menos uma 1 hora de antecedência do embarque para evitar transtornos.

Vale destacar que é a obrigatório a apresentação de documento original com foto para todos os passageiros, incluindo crianças. No caso de menores de 16 anos, é necessária autorização para viagens desacompanhadas ou com terceiros.

Quanto à bagagem, o limite é de até 30 kg no bagageiro e 5 kg de bagagem de mão, sendo recomendada a identificação das malas com nome e telefone. A concessionária ainda orienta que, em caso de dificuldade para compra online, o passageiro procure previamente a viação para verificar disponibilidade de horários e assentos.