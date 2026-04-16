Festival da Cultura Indígena reúne tradições nesta sexta

Será realizado, nesta sexta-feira (16), o 4º Festival da Cultura Indígena, com uma programação aberta ao público voltada à valorização das tradições dos povos originários de Campo Grande.

Realizado no pátio da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania), o evento reúne cerca de 200 representantes de 24 aldeias urbanas da Capital. A programação inclui apresentações de danças típicas, exposição de artesanato, gastronomia tradicional e pintura corporal.

A proposta é dar visibilidade à cultura indígena presente na cidade e promover o encontro entre comunidades e público. Segundo dados do Censo 2022, Campo Grande tem cerca de 18,4 mil indígenas.

Um dos destaques da programação é a participação do casal Miss e Mister Indígena 2025, Fernanda André, da comunidade Vivendas do Parque, e Caíque Martins, da comunidade Marçal de Souza, que atuam na divulgação das tradições culturais.

De acordo com a superintendente de Direitos Humanos da SAS, Priscilla Justi, o festival também abre espaço para o diálogo com as comunidades. “O evento é um momento de valorização da identidade indígena e também de aproximação com as lideranças, fortalecendo o reconhecimento e o respeito às tradições”, destacou.

O festival é aberto ao público e integra as ações do mês dos Povos Originários.