Copa Pantanal de Voleibol: campeões são decididos

A XI Copa Pantanal – Fase Estadual que contou com a participação de 18 equipes de voleibol e com o apoio do Fundesporte, chegou ao fim nesta quinta (21). Os jogos aconteceram no Ginásio Avelino Dos Reis, o “Guanandizão”, e no Ginásio do CEMTE, para decidir os vencedores das categorias sub-16 feminino, sub-17 masculino, sub-18 feminino e sub-19 masculino.

Na disputa da categoria sub-16, a equipe feminina CT Calepes ficou em primeiro lugar, vencendo o primeiro e segundo turno. Ocupando a segunda posição, ficou a AECGV/Unigran/Nipee e em terceiro a Escolinha Leomar.

Já na categoria sub-17 masculino, a vencedora foi a Escola Dollor de Andrade, que disputou o título contra a Escolinha Pezão, vencendo por 2 sets a 1. Em terceiro lugar ficou o time Apolo Artêmis de Bonito.

A equipe que levou o título da categoria sub-18 feminino foi a AECGV/Unigran/Nipo, que derrotou por 2 sets a equipe CT Calepes.

Por fim, na categoria sub-19 masculino, o time da Sejuvel de Três Lagoas levou a melhor contra a Escolinha Pezão, ganhando de 2 sets a 0.

Agora, a próxima etapa para essas categorias acontece só no mês de novembro, em Campo Grande e irá contar com a participação de atletas e equipes confederadas.

Com informações do site EsporteMS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.