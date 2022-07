6ª edição do Circuito Aprosoja/MS chegará em Bonito

A 6ª edição do Circuito Aprosoja/MS chegará na cidade de Bonito a 295 km de Campo Grande no dia 5 de agosto, e será aberto às 18h. O objetivo do Circuito Aporsoja é de dialogar sobre a integração de produtores de soja e milho, com as ações desenvolvidos pela empresa como ecofisiologia, pulverização, prevenção de perdas na colheita além de outras técnicas importantes para plantio em MS.

Rômulo Penna pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste e Jaime Verruck, secretário da Semagro estão entre os convidados do evento e irão contribuir com o debate sobre comportamento ambiental, sistemas produtivos sustentáveis e turismo.

O projeto é desenvolvido e realizado por associações e empresas ligadas ao agronegócio.

Serviço:

As inscrições são realizadas através do link. Para mais informações podem ser obtidas pelo número (67) 99171-6270.

