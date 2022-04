Rico Melquiades se inscreve no BBB 23 após vencer A Fazenda

Vencedor da última edição de A Fazenda, reality da Record, o humorista Rico Melquiades acaba de se inscrever no Big Brother Brasil 23, da Globo, que já está com inscrições abertas.

Pelas redes sociais, ele comentou na hora em que preenchia o formulário no site. “Boninho, me chama, viu? Já passou por aí a Mamacita [Karol Conká], Nanacita [Naiara Azevedo] e, agora, falta a Ricacita. Sou brasileiro e vou começar a minha inscrição aqui”, disse ele.

Rico também mostrou um trecho do vídeo que seria o da inscrição no qual falou sobre suas principais características. “Sou de Maceió, moro com minha mãe. Sou uma pessoa desequilibrada, surtada e mal educada”, falou.

Melquiades é amigo do humorista Carlinhos Maia e também participou em 2021 do reality show De Férias com o Ex – Celebs (MTV) e protagonizou as principais brigas do programa.

Mesmo sabendo que no reality rolava muita pegação e envolvimento entre os participantes, ele não gostou de ver seu ex Luis Mattos com Matheus Pasquarelli e partiu para cima dele.

O ex-casal brigou muito durante o reality e um dos barracos teve copos e taças quebrados. Durante uma briga, seguranças tiveram que invadir o reality show da MTV para separar os ex-namorados.

Folhapress