Eleito deputado, Caravina pode aceitar convite de Riedel para secretaria

“Sou parceiro do governador Riedel. Se o convite acontecer vamos ouvir a base política e avaliar”, disse o deputado eleito, Pedro Caravina (PSDB), sobre a conversa de bastidores, que o coloca como cotado a assumir a Secretaria de Governo, no alto escalão do governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB).

Caravina, disse ao Jornal O Estado, que está em viagem, e que possui bom relacionamento com Riedel. Ele já trabalhou com Riedel no governo de Reinaldo Azambuja, no cargo de secretário-adjunto na Secretaria de Obras. Além disso, o político já foi prefeito de Bataguassu, e presidente da Assomasul (Associação de Municípios de MS).

Caravina foi eleito a deputado estadual com 31.952 votos, e se nomeado terá de pedir licença, e a cadeira ficará com o vereador João César Mattogrosso (PSDB) o primeiro suplente com 11.650 votos, vereador de Campo Grande e primeiro suplente da lista. Mattogrosso já foi secretário de Cultura e Cidadania, e caso fosse chamado para comandar a mesma pasta por Eduardo Riedel, o segundo suplente é o Professor Marcelo Miranda que teve 11.029 votos.

Outro cotado para assumir a Casa Civil na gestão de Riedel, é o atual secretário de governo Eduardo Rocha (MDB), que se licenciou do cargo de deputado estadual desde 2021 para assumir o posto no governo de Reinaldo Azambuja (PSDB). Eduardo Rocha não concorreu a reeleição, comprou briga com o MDB, seu partido há anos e fez campanha para Riedel em Três Lagoas e região, seu reduto político.

A atitude considerada de traição pelo grupo emedebista fiel a André Puccinelli, que concorreu e perdeu no primeiro turno, pode render frutos a Eduardo Rocha.

Outro nome cotado e comentado nos bastidores para compor a equipe de Riedel, é o de Flávio César, que deve ser o titular da Secretaria de Estado de Fazenda. Além disso, é especulada a permanência de Antônio Carlos Videira, na Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado.

